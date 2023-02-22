ألبانيز: صفقة الغواصات أكبر قفزة دفاعية لأستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن صفقة الغواصات النووية ستكون "أكبر قفزة في القدرات الدفاعية في تاريخ البلاد"، وإن واشنطن ولندن تخططان للاستفادة من هذه الشراكة.

ولفت ألبانيز إلى أن مشاركة تكنولوجيا الغواصات بين شركاء الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس"، ستجلب فوائد تتجاوز الغواصات.

وأضاف أمام نادي الصحافة الوطني الأسترالي "الآن، ستكون هذه أكبر قفزة في قدراتنا الدفاعية في تاريخنا"، مشيرا إلى أن "اتفاقية أوكوس أكبر بكثير من مجرد غواصات نووية أو حتى إمكانية التشغيل البيني التكنولوجي. اتفاقية أوكوس تدور حول المستقبل، كما أنها تضفي طابعا رسميا للقيم والمصالح المشتركة لدولنا الثلاث".

وذكر أن الحكومات الثلاث تركز على كيفية الاستفادة بشكل كامل ومتبادل من التعاون في بناء الغواصات، مضيفا: "هذه شراكة ليست محصلتها صفر. هذا وقت يكون فيه مجموع واحد زائد واحد زائد واحد أكثر من ثلاثة، لأن التعاون سينتج عنه تأثير وفائدة مضاعفة عقب مشاركة بعض العلوم والابتكارات".

المصدر: AP