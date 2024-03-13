بوتين يكشف عن كيفية دعم وزارة الدفاع لمجموعة "فاغنر"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وزارة الدفاع الروسية قدمت الدعم لمجموعة "فاغنر"، ولكن فقط كمجموعة روسية لا أكثر.

جاء ذلك وفقا لمقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة الروسية الأولى و"نوفوستي"، حيث قال بوتين إن روسيا "لم تتدخل في إفريقيا، ولم تخرج فرنسا من هناك، وكان الزعماء الأفارقة أنفسهم يريدون العمل مع روسيا".

إقرأ المزيد

وتابع بوتين: "لكن المشكلة هنا مختلفة، فمجموعة (فاغنر) الشهيرة نفذت في البداية عددا من المشروعات الاقتصادية في سوريا، ثم انتقلت إلى دول إفريقية أخرى. وقدمت لهم وزارة الدفاع الدعم، ولكن فقط على أساس أنها مجموعة روسيا لا أكثر".

مجموعة فاغنر هي شركة عسكرية خاصة غير حكومية أنشأها رجل الأعمال الراحل يفغيني بريغوجين، وتعمل، منذ عام 2014، في عدد من البلدان من بينها سوريا وفي عدد من البلدان الإفريقية. وكان للمجموعة دور مميز في تحرير مدينة أرتيوموفسك في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي