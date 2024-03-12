المعارضة النمساوية تحذر من عواقب قرار المشاركة في مبادرة الناتو لبناء "درع السماء الأوروبية"

اعتبر رئيس حزب الحرية النمساوي المعارض، هربرت كيكل، أن قرار سلطات بلاده المشاركة في نظام "درع السماء" الأوروبية يجعلها جزءا من حلف الناتو، ويزيد من خطر انزلاق قواتها في الصراع.

وقال كيكل على الهواء لقناة "OE24" التلفزيونية: "هذا مشروع للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لحلف الناتو، وهو مدمج في هيكل الحلف، ويخضع لقيادته العليا هذا هو الانضمام إلى الناتو مع كل العواقب المترتبة على ذلك".

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وأعرب كيكل عن قلقه من أنه بسبب قرار سلطات بلاده، فإن الجنود النمساويين "قد يذهبون إلى الحرب" مثل جنود قوات الناتو.

وأشار كيكيل إلى أن حلف الناتو "ينخرط بشكل متزايد في صراع مفتوح مع روسيا".

وكان المستشار النمساوي كارل نيهامر قد برر قرار فيينا بالانضمام إلى المبادرة رغبة في حماية نفسها من التهديدات المزعومة الناشئة عن تصرفات روسيا.

ووافق مجلس مقاطعة الألب النمساوية، في وقت سابق، على شراء أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى في إطار مشاركة البلاد في مشروع Sky Shield الأوروبي.

وبحسب قناة "Puls24" التلفزيونية، ستخصص فيينا 4 مليارات يورو لشراء نظام دفاع جوي يصل مداه إلى حوالي 200 كيلومتر بعد عام 2027.

ويجري النظر في نظام "باتريوت" الأمريكي الصنع و "سهم 3" الإسرائيلي كخيارات.

وتقوم مبادرة "درع السماء" التي أطلقها المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر 2022، على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية.

ويعتمد المشروع الألماني على ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي هي نظام "آيرس-تي" الألماني للدفاع القصير المدى ونظام "باتريوت" الأمريكي للدفاع المتوسط المدى، ونظام "آرو-3" الأميركي-الإسرائيلي للدفاع البعيد المدى.

بالمقابل، ترفض دول أوروبية أساسية أخرى هي فرنسا وإيطاليا وبولندا الانضمام إلى هذا المشروع الدفاعي الأوروبي المشترك.

وتطالب فرنسا بأن تتولى كل دولة أوروبية حماية نفسها، بواسطة أسلحة أوروبية.

المصدر: "تاس"+RT