اليونان تنضم إلى مبادرة "درع السماء" الأوروبية

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع "الناتو" في بروكسل أن اليونان ستنضم إلى مبادرة "درع السماء" الأوروبية.

وقال ديندياس: "ستتاح لي الفرصة للتوقيع على اتفاق انضمام اليونان إلى مبادرة درع السماء الأوروبية European Sky Shield Initiative، التي بادرت بها ألمانيا، وأشير إلى أن تركيا ستنضم إلى المبادرة في نفس اليوم".

وأضاف: "ستتاح لي أيضا الفرصة للقاء نظيري التركي. أعتقد أنها فرصة جيدة للتذكير بأنه من الضروري للغاية الحفاظ على المناخ الحالي الذي يتسم بانعدام التوتر لتجنب أي استفزازات، أو أعمال يمكن أن تعكر الأجواء في الوقت الراهن".

وتابع أنه سوف يلتقي على هامش القمة بوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

وفي حديثه عن جدول أعمال اجتماع وزراء دفاع "الناتو"، قال ديندياس إنهم سيبحثون الاستعدادات لقمة "الناتو" في واشنطن وقضايا دعم أوكرانيا.

وتقوم مبادرة "درع السماء" التي أطلقها المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر 2022، على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية.

ويعتمد المشروع الألماني على ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي هي نظام "آيرس-تي" الألماني للدفاع القصير المدى ونظام "باتريوت" الأمريكي للدفاع المتوسط المدى، ونظام "آرو-3" الأميركي-الإسرائيلي للدفاع البعيد المدى.

بالمقابل، ترفض دول أوروبية أساسية أخرى هي فرنسا وإيطاليا وبولندا الانضمام إلى هذا المشروع الدفاعي الأوروبي المشترك.

وتطالب فرنسا بأن تتولى كل دولة أوروبية حماية نفسها، بواسطة أسلحة أوروبية.

المصدر: نوفوستي