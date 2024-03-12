"ناشيونال إنترست": تدمير روسيا لمنظومة "باتريوت" الأمريكية ضربة قاصمة للدفاعات الجوية الأوكرانية

أكد الكاتب بيتر سوشيو في مجلة The National Interest الأمريكية أن روسيا وجهت ضربة خطيرة للدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال تدمير منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت في دونيتسك.

وقال سوشيو إن الدفاعات الجوية الأمريكية واحدة من أكثر أنواع الأسلحة تقدما التي تلقتها كييف من الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وتابع: "خسارة باتريوت تؤكد كثافة المعارك الحالية وتكشف عن العواقب الاستراتيجية على الدفاع الجوي الأوكراني".

وأعلن عضو مجلس "الدوما" الروسي عن القرم ميخائيل شيريميت أنه نتيجة لتدمير القوات الروسية لمنظومتي "باتريوت"، يرجح أنه قتل عسكريون أمريكيون كانوا داخلها.

وأكد أنه على الرغم من صمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادة البنتاغون عن هذه الحقيقة، فإن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لا تتكون من قاذفات فقط، ولكن أيضا من رادار متعدد الوظائف، ومن الصعب للغاية استخدامه، لذلك يمكن أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت متخصصين عسكريين سرا إلى أوكرانيا لتشغيله.

وصرح مصدر روسي مسؤول السبت الماضي أن نظام الصواريخ الروسية "إسكندر" دمر منظومتين أمريكيتين من طراز "باتريوت" في بلدة بوكروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT