الدفاع الروسية تكشف تدمير منظومتي "باتريوت" أمريكيتين بصواريخ "إسكندر" في دونيتسك

قال مصدر روسي مسؤول اليوم السبت إن نظام الصواريخ الروسية "إسكندر" دمر منظومتين أمريكيتين من طراز "باتريوت" في بلدة بوكروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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وأوضح مصدر في الجيش الروسي لوكالة "نوفوستي" الروسية: " "تم إجراء تحليل لفيديو المراقبة، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن اللقطات لم تحتو على منظومة "إس -300" وحسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سابقا، بأن اثنتين من المركبات الثلاث التي تم تدميرها كانت منظومتا "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي أيضا".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم لقطات لتدمير منظومة "إس-300" أوكرانية للدفاع الجوي في منطقة بلدة بوكروفسكفي في دونيتسك، بضربة نفذها نظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية الروسية "إسكندر".

وأعلنت الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الأوكراني خسر خلال اليوم الماضي نحو 975 جنديا وعددا كبيرا من المعدات العسكرية، بينها منظومة "إس-300" للدفاع الجوي وطائرة "ميغ-29".

المصدر: نوفوستي