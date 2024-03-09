الدفاع الروسية: تدمير منظومة صواريخ "إس-300" وإسقاط "ميغ-29" وتحييد 975 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش الأوكراني خسر خلال اليوم الماضي نحو 975 جنديا وعددا كبيرا من المعدات العسكرية، بينها منظومة "إس-300" للدفاع الجوي وطائرة "ميغ-29".

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه تم تدمير منظومة "إس-300" قرب بلدة بوكروفسك في دونيتسك، كما أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" في دونيتسك أيضا.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى لتقرير الدفاع الروسية:

صد هجومين مضادين على محور كوبيانسك، حيث بلغت خسائر العدو نحو 30 عسكريا

على محور دونيتسك استولت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، على مواقع أكثر ملائمة على الخط الأمامي، كما صدت هجومين مضادين، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 300 جندي

على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت هجومين للعدو، الذي شملت خسائره نحو 450 عسكريا، ومدفع M777 أمريكي الصنع، وراجمة صواريخ RM-70 "Vampire" تشيكية الصنع ومحطة رادار لمكافحة البطاريات AN/TPQ-48 أمريكية الصنع

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي، فيما خسر العدو أكثر من 140 جنديا ومدفعين من طراز M777، ومدفع Caesar فرنسي الصنع، ومدفع "رابييرا" مضادا للدبابات، ومحطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا

إصابة 4 مستودعات ذخيرة في مناطق متفرقة ومركز للتحكم بالطائرات المسيرة في مقاطعة زابوروجيه، وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 127 منطقة

اعتراض 3 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع وقنبلة موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع، وتدمير 197 طائرة بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية