زعيمة حزب ألماني تعلق على فضيحة تورط فيها ضباط ألمان كبار

صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أن فضيحة تسريب محادثة بين ضباط ألمان رفيعي المستوى حول هجمات محتملة على جسر القرم لا تكمن في حقيقة التسريب نفسه، بل في مضمون المحادثة.

وقالت فاغنكنخت رئيسة الحزب الألماني الجديد "اتحاد سارة فاغنكنغت من أجل العقل والعدالة" في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أعتقد أن الفضيحة في الواقع لا تكمن في تسريب هذه الفضيحة.. بل في الهدوء الذي يناقش به ضباط القوات الجوية الألمانية كيفية استخدام الأسلحة الألمانية ضد أهداف روسية".

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وأكدت فاغنكنخت أن المناقشة حول كيفية استخدام صواريخ توروس بطريقة لا تجعل التدخل الألماني واضحا تشير إلى أن ضباط القوات الجوية يدركون جيدا أن ضرب أهداف روسية بالصواريخ الألمانية قد يجر ألمانيا إلى الحرب.

وفي الوقت نفسه، أشارت فاغنكنخت إلى أن "المحادثة تبين أن ضباط القوات الجوية الألمانية ينطلقون من حقيقة أن استخدام صواريخ توروس لن يغير مسار النزاع المسلح في أوكرانيا".

وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي حصلت عليه "من رفاق في الجيش من أصحاب الرتب"، يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".

وعلى إثر ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.

واستدعت الخارجية الروسية الاثنين السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف وطلبت منه التوضيح.

المصدر: "نوفوستي"+RT