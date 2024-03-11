برلين تزعم أن تسريب محادثة الضباط الألمان حول مهاجمة القرم تمت بعملية روسية سرية

قالت لجنة الدفاع في مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" إن تسريب محادثة الضباط الألمان حول مخطط الهجوم على القرم كان نتيجة "عملية قرصنة روسية سرية".

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وزعمت اللجنة عقب اجتماعها يوم الاثنين أن "جميع الدلائل في فضيحة التنصت تشير إلى أنها تمت بعملية قرصنة وتسريب روسية".

وأكدت اللجنة أنها تتوقع من الحكومة الألمانية إجراء تحقيق حاسم واستباقي، وتحديد النماذج والأنماط، زاعمين أن هذا التسريب سيكون "بداية حرب معلوماتية روسية ضد أوروبا وحلف "الناتو" وألمانيا، وقد تتوسع أكثر وتصبح أشد مكرا".

وجاء في البيان أن "اللجنة تتفق مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أنه يتوجب على برلين أن تبذل جهدها لتصبح أكثر قوة واستقرارا، وأن ترفع قدراتها الدفاعية بشكل كبير في المستقبل".

وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي حصلت عليه "من رفاق في الجيش من أصحاب الرتب"، يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".

وعلى إثر ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.

واستدعت الخارجية الروسية الاثنين السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف وطلبت منه التوضيح.

المصدر: نوفوستي