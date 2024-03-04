الخارجية الروسية تطلب من السفير الألماني توضيحات بشأن محادثة عن ضرب جسر القرم

وجهت وزارة الخارجية الروسية طلبا للسفير الألماني ألكسندر لامبسدورف، بتقديم توضيحات في ما يتعلق بمحادثة بين ضباط ألمان خططوا لضرب جسر القرم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "طالبت اليوم السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ألكسندر غراف لامبسدورف، بتفسير في ما يتعلق بالمحادثة التي جرت بين ضباط ألمان رفيعي المستوى، حول إمكانية تزويد نظام كييف بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس، فضلا عن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمساعدة العملية في استخدامها قتالياً لضرب أهداف في روسيا، مما يوضح بجلاء تورط الغرب الجماعي، بما في ذلك برلين، في الصراع الدائر حول أوكرانيا".

كما تم إبلاغ لامبسدورف بأن محاولات تقييد أنشطة الصحفيين الروس في ألمانيا غير مقبولة، وأن مثل هذه الخطوات لن تمر دون رد فعل صارم من روسيا.

وفي وقت سابق استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني على خلفية المحادثة التي تم الكشف عنها نهاية الأسبوع الماضي حول التخطيط لاستهداف منشآت في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل الصوتي حصلت عليه رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا "من رفاق من أصحاب الرتب في الجيش الروسي"، ويبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

المصدر: RT