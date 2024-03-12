هنغاريا: لا يمكن استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأنه لا يمكن استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا بشكل مطلق، مشيرا إلى أن مواقف القادة الأوروبيين تتغير دائما للأسف.

واعتبر سيارتو في كلمة له، يوم الثلاثاء، أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيكون "انتهاكا للخطوط الحمراء لحلف الناتو"، حيث أعلن الحلف منذ البداية أنه ليس طرفا في النزاع.

وأضاف سيارتو: "وفي الوقت ذاته، نظرا للتغيرات في الموقف الأوروبي، لا يمكن استبعاد ذلك بشكل مطلق للأسف".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وأشار ماكرون إلى أن زعماء الدول الغربية بحثوا هذه الإمكانية، لكنهم لم يتوصلوا إلى التوافق بهذا الشأن.

وصرح عدد من الزعماء الغربيين، بمن فيهم زعماء ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، أنهم لا يعتزمون إرسال القوات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي