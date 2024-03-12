"ستينغر وسواها".. البنتاغون يكشف تفاصيل حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف ستشمل منظومات دفاع جوي محمولة من طراز "ستينغر" وأسلحة مضادة للدبابات وقذائف 155 ملم وأسلحة أخرى.

وقال رايدر إن حزمة المساعدات التالية بقيمة 300 مليون دولار ستشمل منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر"، وذخيرة إضافية لمنظومات "هيمارس" وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم، و84 منظومة صواريخ مضادة للدبابات وذخائر ومتفجرات وقطع غيار للمعدات العسكرية ووسائل أخرى.

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وأشار إلى أنه سيتم إرسال حزمة المساعدات الجديدة من الأموال المخصصة سابقا.

وأكد أنه لا يستطيع ضمان تقديم حزم مساعدات إضافية لكييف في المستقبل إذا لم يوافق الكونغرس على طلب الإدارة الحصول على أموال إضافية لهذه الاحتياجات.

ويشار إلى أن الكونغرس، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار جديدة لنظام كييف.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأموال التي أنفقت على أوكرانيا بأنها "استثمار ذكي" للأمريكيين. فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن 90% من الأموال التي خصصتها واشنطن لمساعدة أوكرانيا تم إنفاقها في الولايات نفسها.

المصدر: تاس