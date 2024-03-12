"جرعة مؤقتة".. البيت الأبيض: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تكفي لأسبوعين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إن حزمة المساعدات الجديدة لكييف ليست كافية في الوضع الحالي وستغطي الاحتياجات لمدة أسبوعين فقط.

وقال في مؤتمر صحفي: "بخصوص حزمة المساعدات نحن بالتأكيد لا نتحدث عن أشهر، بل عن أسابيع، وربما حتى بضعة أسابيع.. وهذا لن يكون كافيا لفترة طويلة".

وأضاف ساليفان: "في الوضع الحالي، تضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى التقنين في استخدام الذخيرة، ولا تستطيع الولايات المتحدة توفير الأسلحة الكافية إلى كييف دون موافقة الكونغرس على الطلب".

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وأوضح أنه "في الوقت الحالي، ليس لدى الولايات المتحدة ما تعلنه حتى الآن بشأن خطط نقل صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى كييف".

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، وهي أول خطوة من نوعها منذ أشهر في ظل استمرار منع الأغلبية الجمهورية في الكونغرس من تقديم أموال إضافية لكييف.

كما أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأنه في حالة نشوب صراع جديد واسع النطاق، ستعتمد الولايات المتحدة على شركائها الإقليميين بعدما استنفدت مخزونات أسلحتها في أوكرانيا وإسرائيل.

المصدر: نوفوستي