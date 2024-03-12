"بوليتيكو": الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا الثلاثاء

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يوم الثلاثاء بمثابة "جرعة مؤقتة" في غياب مصادقة الكونغرس.

وحسب المسؤولين، فإن المساعدات الجديدة ستضم صواريخ ATACMS بنسختها المتوسطة المدى، الذي يبلغ نحو 100 ميل (160 كلم) والقادرة على حمل رؤوس عنقودية.

وستضم المساعدات أيضا قذائف لمدافع هاوتزر من عيار 155 ملم، وصواريخ GMLRS.

وقالت مصادر لـ "بوليتيكو" إن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ نحو 300 مليون دولار.

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وسيتم تمويل الحزمة من مدخرات البنتاغون من الأموال المخصصة سابقا.

ويشار إلى أن هذه ستكون أول حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وحسب قول المسؤولين، فإن الحزمة المتوقع إعلانها ستكون بمثابة "جرعة مؤقتة" في غياب مصادقة الكونغرس على تشريعات جديدة حول تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا وبعض الحلفاء الآخرين لواشنطن، وبينهم إسرائيل وتايوان، على خلفية استمرار الخلافات بين الجمهوريين وإدارة الرئيس جو بايدن بشأن السياسات لحماية الحدود من الهجرة غير الشرعية.

المصدر: بوليتيكو