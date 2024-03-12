أردوغان: أي خطط لتسوية النزاع في أوكرانيا بدون روسيا لن تجلب السلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أي خطط لتسوية النزاع في أوكرانيا بدون مشاركة روسيا لن تُفضي إلى السلام.

وقال أردوغان عقب إفطار رمضاني بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جمعه مع رؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية العاملة في تركيا: "أي خطط لتسوية الصراع في أوكرانيا (تتجاهل روسيا)، لن تُفضي إلى السلام".

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وأضاف: "أتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إجراء الانتخابات المحلية التركية نهاية مارس الجاري".

في وقت سابق، قال البابا فرنسيس إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء، والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.

وتؤكد موسكو دائما استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في البلاد.

المصدر: RT