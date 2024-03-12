بعد إدارة المدينة.. مبنيان آخران في بيلغورود يتعرضان لهجوم مسيرات (فيديو+صورة)

سقط طائرتان مسيرتان أوكرانيتان أخريان على مدينة بيلغورود الروسية اليوم الثلاثاء، بعد حادث مماثل اصطدمت فيه مسيرة بمقر إدارة المدينة.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" إن مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية، اصطدمت بجدار أحد المتاجر، مضيفا أن انفجارها أدى إلى تحطم نوافذ المبنى وتضرر الواجهة و4 سيارات، دون وقوع إصابات.

كما ذكر غلادكوف أنه قرب محطة السكة الحديد في بيلغورود، سقطت طائرة بدون طيار على سطح مركز للتسوق، دون أن يتسبب ذلك في إصابات أيضا، فيما تضررت سيارة واحدة حسب المعلومات الأولية.

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وفي وقت سابق اليوم اصطدمت طائرة مسيرة معادية بمبنى إدارة المدينة في بيلغورود مخلفة أضرارا مادية و4 إصابات في حصيلة محدثة.

وتعرضت بيلغورود منذ ساعات الصباح لعدد كبير من الغارات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مدفعية، أدت إلى إصابات وأضرار مادية.

المصدر: RT