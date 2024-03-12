طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

تحطمت طائرة أوكرانية مسيرة بمبنى إداري في مدينة بيلغورود الروسية إثر اصطدامها به، ما أسفر عن إصابة شخصين.

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جاء ذلك وفقا لما كتبه فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "اصطدمت طائرة مسيرة معادية بمبنى إدارة المدينة في بيلغورود، وهناك ضحيتان: امرأة أصيبت بشظايا، والثانية أصيبت بصدمة قذيفة. يتلقى الضحايا كل الرعاية الطبية اللازمة".

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وأضاف غلادكوف أنه نتيجة الانفجار تحطمت نوافذ المبنى والواجهة، فيما أوضح أن كافة الخدمات التشغيلية تخدم بالموقع.

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وكانت وزارة الدفاع قد أفادت في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 8 طائرات مسيرة ودمرتها فوق أراضي منطقة بيلغورود. ووفقا له، فقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من طراز "فامباير" و"توتشكا أو". وقد أعلن الحاكم، صباح اليوم الثلاثاء، عن وجود تهديد صاروخي في جميع أنحاء المنطقة، وبحسبه، فقد أصيب ثلاثة أشخاص خلال قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو وشخصين آخرين خلال هجوم على منطقة بيلغورود.

المصدر: نوفوستي