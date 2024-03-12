بلاغ عن حادث أمني على بعد 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو، مؤكدة أن السلطات تحقق.
وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو، في الصومال، داعية السفن إلى تغيير مسارها والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
UKMTO WARNING— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) March 12, 2024
INCIDENT 049 – BOARDINGhttps://t.co/fX3hWupi7g#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/GT1gWfyx1U
وتعرضت السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها لهجمات من الحوثيين، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.
وتتجنب العديد من شركات الشحن المنطقة، وتسلك طرقا أطول حول إفريقيا بدلا من استخدام قناة السويس. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الوقود وأسواق الشحن بشكل كبير مع استمرار الوضع الحالي.
المصدر: RT