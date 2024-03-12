انتقد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا، وشدد على أنها تتعارض مع مفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد".

وقال تاكر كارلسون، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني كريس كومو: "هذا ليس نظاما قائما على القواعد، هذه هي السياسة الأكثر تقييدا التي اتبعتها الحكومة الأمريكية، باستخدام الدولار وأنظمة العقوبات".

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وأعرب الصحفي عن عدم موافقته على استبعاد روسيا من نظام سويفت، والاستيلاء على ممتلكات رجال الأعمال الروس. وبحسب كارلسون، ستجبر الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد روسيا، الآخرين على التفكير في موضوع الاحتفاظ بالأصول في الولايات المتحدة واستخدام الدولار.

ويشار إلى أن الجانب الروسي، أعلن مرات كثيرة، أنه يعرف كيف يجب التعامل مع ضغوط العقوبات التي أخذ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب، يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. ومن المعروف أن الكثيرين في الدول الغربية نفسها، يؤكدون على أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

المصدر: نوفوستي