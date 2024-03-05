تاكر كارلسون الولايات المتحدة ستلقى مصير الإمبراطورية الرومانية

قال الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون إن الولايات المتحدة ستلقى مصير الإمبراطورية الرومانية على خلفية الهجرة غير الشرعية، ومنح الجنسية للمهاجرين مقابل الخدمة في الجيش.

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جاء ذلك في فيديو لكارلسون انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد فيه المذيع الأمريكي على أن "الجيش الروماني وفيالقه كان يسيطر عليها أشخاص من غير مواطني روما، ولم يكونوا موالين لها، لهذا تمردوا ضد الأمة الرومانية" على حد تعبير كارلسون.

وتابع كارلسون: "لقد تدفقت إلى هذا البلد (الولايات المتحدة) عشرات الملايين من الأجانب غير الشرعيين. ما لا يقل عن 7.2 مليون وهو الرقم الرسمي الذي دخل منذ أصبح جو بايدن رئيسا، وهو عدد أكبر من تعداد سكان 32 ولاية أمريكية. فما الذي فعلناه مع هؤلاء؟ هل رحلناهم؟ كلا.. ليس كما يريد الكونغرس الأمريكي".

وأفاد التقرير المرفق الذي جاء به كارلسون بأن عضو الكونغرس الأمريكي بات رايان يطرح مشروع قانون للمهاجرين المؤهلين يسمح لهم بالحصول على الجنسية الأمريكية إذا ما خدموا في الجيش الأمريكي.

وكانت ولاية تكساس قد اتخذت خطوات لتعزيز دفاعاتها، بما في ذلك بناء معسكر عسكري للحماية من المهاجرين غير الشرعيين، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى من بناء هذا المعسكر، بسبب عدم الرضا عن حماية حدود تكساس التي كانت تسيطر عليها السلطات الفيدرالية.

المصدر: Bitchute