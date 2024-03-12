قال أليكسي كوش الخبير في مركز التحليل المتحد الأوكراني، في مقابلة مع مجلة إيكونوميك نيوز، إن أوكرانيا استسلمت بالكامل لبولندا في الصراع من أجل مصالحها الاقتصادية.

وأشار الخبير إلى أن نظام كييف هدد، في بداية الحرب التجارية، سلطات وارسو برفع شكاوى لمنظمة التجارة العالمية، "ولكنه الآن وقع بالفعل على وثيقة الاستسلام".

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ونوه الخبير بأن أوكرانيا، وعلى خلفية احتجاجات المزارعين البولنديين الذين أغلقوا نقاط العبور على الحدود بين البلدين، استسلمت لبولندا في النضال من أجل مصالحها الاقتصادية.

وأضاف: "قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بمنح المنتجين الأوكرانيين قروضا بقيمة 800 مليون دولار حتى يتمكنوا من إنشاء مرافق إنتاج جديدة، وهو أمر يصعب القيام به في ظروف الحرب. وبعد ذلك، بجرة قلم واحدة فقط، تم شطب كل شيء. وهذا استسلام كامل للبولنديين".

وأشار الخبير إلى كلمات نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا، الذي قال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إن بلاده ستوافق على قبول قيود الاتحاد الأوروبي حول استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية من أجل نزع فتيل الخلافات مع بولندا.

وقال الخبير كوش: "يثير الاستغراب هذا التحول في موقف الوزير كاتشكا، الذي قال في بداية الحرب التجارية مع البولنديين إن أوكرانيا ستقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بسبب مثل هذه التصرفات من جيرانها، ولكنها الآن وكما نرى وقعت بالفعل على وثيقة الاستسلام".

ويرى الخبير أنه تم رفع "البطاقة الحمراء" في وجه أوكرانيا، للتلميح بأن أوروبا لا تحتاج إلى اقتصاد زراعي ولدولة تنتج المواد الخام. ويتضح من كل ذلك أن الاتحاد الأوروبي "حتى في ظل السيناريو المتفائل" سيصر على حماية مزارعيه.

المصدر: تاس