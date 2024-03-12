لأول مرة في روسيا.. اعتقال كوري جنوبي بتهمة التجسس

قال مصدر أمني مطلع، لمراسل تاس، إن رجال الأمن الروسي اعتقلوا أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين في فلاديفوستوك بتهمة التجسس، وتم نقله إلى موسكو لإجراء تحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال الكوري الجنوبي بموجب المادة المتعلقة بالتجسس (المادة 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسي)، وقررت محكمة ليفورتوفو بموسكو، تمديد فترة اعتقاله لمدة 3 أشهر.

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وذكر المصدر الأمني، أن الحديث يجري عن المواطن الكوري الجنوبي بايك وون سون.

وأكد المراسل أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مواطن كوري جنوبي في روسيا بتهمة التجسس.

وتتعلق المادة 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسية بجرائم يمارسها حملة الجنسية الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية المشتبه في قيامهم بسرقة وجمع وتخزين المعلومات التي تشكل أسرار الدولة، وذلك بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية لاستخدامها ضد أمن روسيا وقواتها المسلحة وسلطاتها، بما في ذلك في ظروف النزاع المسلح أو العمليات العسكرية التي تشارك روسيا فيها.

ويعاقب القانون الروسي على مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة.

في مارس عام 2023، أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

المصدر: rbc.ru