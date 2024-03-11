اعترفت المخابرات الأمريكية في تقريرها السنوي أن روسيا لا تريد صراعا مباشرا مع الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، مؤكدة أنها " خصم مستقر ومتمكن في نفس الوقت".

وقال مكتب المخابرات الوطنية (دي إن آي) في تقريره السنوي: "من شبه المؤكد أن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، وستواصل النشاط تحت مستوى عتبة الصراع على نطاق عالمي".

وأكد مكتب المخابرات الوطنية أن "روسيا خصم مستقر وقادر في نفس الوقت".

هذا وحث الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الحكومة الأمريكية على تطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.

كما أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن عدم اليقين من موافقة الكونغرس على مخصصات جديدة لأوكرانيا يصب في مصلحة روسيا، مما يبقي الوضع في ساحة المعركة لصالحها.

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يشار إلى أن السلطات الأمريكية اعترفت سابقا أنها استنفدت في ديسمبر الماضي الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى حين موافقة الكونغرس على مخصصات جديدة، "فإنها غير قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة لصالح كييف".

كما تؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في النزاع.

المصدر: نوفوستي