الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 25 مليون دولار عام 2025 لمواجهة روسيا في إفريقيا

ينص مشروع الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2025 (من 1 أكتوبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025) على تخصيص 25 مليون دولار لمواجهة روسيا في الدول الإفريقية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن البيت الأبيض: "الميزانية تتضمن تخصيص 25 مليون دولار لصندوق جديد لمواجهة الجهات الروسية المعرقلة في إفريقيا أو غيرها من الجهات الضارة في المنطقة، فضلا عن تعزيز الديمقراطية وتحسين استجابة قوات الرد".

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وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما في مؤتمر صحفي إن مقترح الميزانية يتضمن أيضا طلبا بقيمة 7.6 مليار دولار لدعم "استثمارات طويلة الأجل" في الدول التي تعتبر شريكة لواشنطن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أنه من المخطط استخدام هذه الأموال، لتعزيز قدرة هذه الدول على حماية نفسها من المتطرفين و"الكيانات الضارة" المرتبطة بإيران.

وصرح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" مايكل لانغلي في وقت سابق، أن روسيا نجحت بإسكات صوت الحكومة الأمريكية في القارة السمراء وتمكنت من طمس الخطاب الأمريكي في دول إفريقيا.

وأضاف أن "واشنطن لا تحتاج إلى زيادة قدراتها العسكرية في إفريقيا فحسب، بل تحتاج أيضا إلى مضاعفة جهودها لتعزيز خطابها الخاص في المنطقة لمواجهة النفوذ الروسي".

المصدر: تاس