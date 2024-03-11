بعد جدل هز البلاد.. رئيس الأرجنتين يقيل عمر ياسين

أقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، نائب وزير العمل عمر ياسين بعد الجدل الدائر وانتقادات من المعارضة بشأن زيادة الرواتب في السلطة التنفيذية.

وأشار الرئيس إلى أنه "في شهر يناير أصدرنا الأمر بعدم زيادة رواتب الموظفين"، موضحا أنه عندما منحت الزيادة الأولى لموظفي الدولة "لم يتم منحها للمسؤولين السياسيين"، محملا عمر ياسين مسؤولية الزيادات.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه تم إخطار نائب وزير العمل الليلة الماضية بالإعفاء من منصبه.

هذا وألغى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مرسوما وقعه في فبراير حول زيادة راتبه ورواتب كبار المسؤولين التنفيذيين بنسبة 48%.

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وفي وقت سابق، أفيد بأن ممثلي المعارضة في الأرجنتين دعوا أنصارهم إلى تنظيم مسيرات ضد أكثر من 300 إصلاح أعدها الرئيس ميلي.

المصدر: لينتا.رو