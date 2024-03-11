بالفيديو.. طالبة بمدرسة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة وحشية

أعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها.

وحسب الشرطة فإن القتال اندلع يوم الجمعة بالقرب من حرم المدرسة، مؤكدة أنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.

وفيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الطالبة التي تعرضت للضرب الوحشي قتلت، أكدت إدارة الشرطة أنها لا تزال في المستشفى دون أن يتم الكشف عن اسمها وعمرها.

🚨WARNING GRAPHIC 🚨



TEEN MURDERED IN FIGHT Near St. Louis High School



A Hazelwood East High School student has died after being.....



It is under investigation by St. Louis County Police.

No arrests have been reported.



Source: The Post Millennial pic.twitter.com/kzKSbfina7 — @6FIGURES (@RichardEde3477) March 11, 2024

وقد سلطت الحادثة، التي تم التقاطها في مقطع فيديو مروع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على القلق المتزايد بشأن العنف المنتشر في المدارس الأمريكية، حيث يشهد ما يقرب من نصف المدارس الأمريكية ارتفاعا في حوادث العنف، وفقا للمركز الوطني لإحصاءات التعليم.

Why do people have no control, no manners, and no respect for anyone?



Teen girl is left in critical condition after high school mob beatdown in Missouri

The fight broke out by an intersection near Hazelwood East High School pic.twitter.com/MNiEbAjYob — Ronald Kelly (@RonK3l) March 11, 2024

وأعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في Urban League، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، مشيرا إلى أن "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".

وأصدرت منطقة مدرسة "هازلوود" بيانا، أشارت فيه إلى المأساة، داعية إلى تحمل المسؤولية على مستوى المجتمع في معالجة الأسباب الجذرية للتنمر والعنف بين الشباب.

#BREAKING 🔥🔥🇺🇲

The brutal beating occurred at Hazelwood East High School. Police arrested a 15-year-old girl in connection with the attack. Kailee is still in the hospital and in critical condition.



Nobody helps or defended this girl.#Kailee#Hazelwoodpic.twitter.com/zYJsBsbNue — 🌐 Short Reports 🌐 (@ShortReportOnX) March 11, 2024

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية