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بالفيديو.. طالبة بمدرسة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة وحشية

مجتمع

بالفيديو.. طالبة بمدرسة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة وحشية
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها.

وحسب الشرطة فإن القتال اندلع يوم الجمعة بالقرب من حرم المدرسة، مؤكدة أنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.

وفيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الطالبة التي تعرضت للضرب الوحشي قتلت، أكدت إدارة الشرطة أنها لا تزال في المستشفى دون أن يتم الكشف عن اسمها وعمرها.

وقد سلطت الحادثة، التي تم التقاطها في مقطع فيديو مروع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على القلق المتزايد بشأن العنف المنتشر في المدارس الأمريكية، حيث يشهد ما يقرب من نصف المدارس الأمريكية ارتفاعا في حوادث العنف، وفقا للمركز الوطني لإحصاءات التعليم.

وأعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في Urban League، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، مشيرا إلى أن "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".

وأصدرت منطقة مدرسة "هازلوود" بيانا، أشارت فيه إلى المأساة، داعية إلى تحمل المسؤولية على مستوى المجتمع في معالجة الأسباب الجذرية للتنمر والعنف بين الشباب.

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية

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