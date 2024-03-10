زاخاروفا تعلق على تصريحات وزير خارجية بولندا حول تواجد قوات "الناتو" في أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول وجود عسكريين حاليا من دول "الناتو" في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: "لم يعد بإمكانهم التستر على ذلك بعد الآن".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال سيكورسكي إن العديد من دول "الناتو" أرسلت قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. ولم يوضح سيكورسكي طبيعة مهمة الأفراد العسكريين وتعدادهم، ومن أي الدول قدموا.

ومن جهته، أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن بلاده لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا. وتابع: "سوف نساعد وندعم. وسوف ننقل الأسلحة. وهذا في الواقع كثير. وسندعم كل المبادرات التي تخدم أمن بولندا".

المصدر: نوفوستي