إنزال رئيس وزراء إستونيا السابق من طائرة في مطار هلسنكي بسبب "سكره الشديد"

أفاد موقع Delfi بأن الشرطة الفنلندية أنزلت مساء أمس السبت رئيس الوزراء الإستوني السابق تافي رويفاس، الذي كان مخمورا بشكل شديد، من طائرة في مطار هلسنكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن رويفاس كان ضمن وفد الأعمال المرافق لوزير خارجية إستونيا مارغوس تساهكنا خلال زيارته لليابان.

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وأكدت وزارة الخارجية الإستونية أن رئيس الوزراء السابق أُنزل من الطائرة المتجهة إلى اليابان.

وقالت مديرة مكتب العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإستونية ليزا توتس إنها على علم بالحادث، لكنها لم تستطع توضيح سبب إنزال رويفاس من الطائرة.

وأضافت أن "أعضاء وفد الأعمال أحرار في تصرفاتهم وقراراتهم، والوزارة ليست مسؤولة عن أعضاء وفد الأعمال أو تحركاتهم".

ونقلت صحيفة Postimees الإستونية، عن شهود عيان أن رويفاس تشاجر مع المضيفات على متن الطائرة. وبعد مرور بعض الوقت، وصلت الشرطة على متن الطائرة وأخرجته من المقصورة.

وأكد شهود عيان أن رئيس الوزراء السابق كان في حالة سكر شديد قبل صعوده إلى الطائرة.

المصدر: نوفوستي