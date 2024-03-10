فيديو من أوكرانيا يصيب إيلون ماسك بصدمة

أعرب الملياردير إيلون ماسك، عن غضبه من أساليب التعبئة العنيفة التي تتبعها السلطات في أوكرانيا، والتي نشر فيديو عنها رجل الأعمال ديفيد ساكس على شبكة التواصل الاجتماعي X.

ونشر رجل الأعمال الأمريكي ساكس، لقطات ظهر فيها كيف تم احتجاز حافلة تقل 34 رجلا في سن الخدمة العسكرية كانوا يحاولون دخول رومانيا بشكل غير قانوني وتجنب التعبئة على الحدود الأوكرانية.

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وفي الفيديو، يظهر الرجال وهم يخرجون من شاحنة لنقل البضائع بلا نوافذ ويجبرون على الاستلقاء على الأرض مباشرة فوق بعضهم البعض وأيديهم خلف رؤوسهم. وترافق كل ذلك بسيل عارم من الألفاظ البذيئة الموجهة إلى هؤلاء الرجال الموجودين في الفيديو، وخلال ذلك تعرض هؤلاء الرجال للضرب، وتم ركل السائق، الذي كان ملقى على وجهه على الأرض.

وقال ماسك متذمرا في تعليقه على الفيديو: "كم من الأشخاص ماتوا عبثا خلال العام الماضي. كم من الأشخاص الآخرين يجب أن يموتوا؟".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف أعلنت منذ فبراير 2022، التعبئة العامة ومددتها بشكل متكرر فيما بعد.

وتم وفقا لذلك منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مغادرة البلاد، خلال فترة الأحكام العرفية. ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة للمسؤولية الجنائية في البلاد، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

Ukrainian border guards caught 34 men of conscription age attempting to flee from Ukraine. Each of them paid €10,000 to escape the meat grinder. Ukraine is now the largest prison state in the world.pic.twitter.com/UeKmotdNKz — David Sacks (@DavidSacks) March 10, 2024

ويتم تسليم مذكرات الاستدعاء للتعبئة في أماكن مختلفة. وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي.

المصدر: نوفوستي