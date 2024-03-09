أفادت صحيفة "سترانا"، بأن الشرطة الأوكرانية احتجزت قرب الحدود الرومانية، حافلة على متنها 34 رجلا في سن الخدمة العسكرية كانوا يأملون في دخول رومانيا بشكل غير قانوني.

وقالت الصحيفة: "على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود مع رومانيا، تم احتجاز حافلة كان فيها 34 من المتهربين من الخدمة العسكرية. أعلن ذلك الصحفي فيتالي هلاجولا من منطقة ترانسكارباثيا ونشر مقطع فيديو".

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وذكرت المقالة أنه ووفقا للصحفي، دفع كل منهم 10 آلاف يورو لمغادرة البلاد بهذه الطريقة، لكن الشرطة تدخلت واعتقلت المهرب وكل من في الحافلة.

وفي وقت لاحق، انتشر مقطع فيديو للاعتقال على قنوات تيلغرام الأوكرانية. وفيه يظهر الرجال وهم يخرجون من شاحنة لنقل البضائع بلا نوافذ ويُجبرون على الاستلقاء على الأرض مباشرة فوق بعضهم البعض وأيديهم خلف رؤوسهم.

وكان هناك الكثير من الألفاظ البذيئة الموجهة إلى هؤلاء الرجال في الفيديو، وترافق ذلك بتعرضهم للضرب، وتم ركل السائق، الذي كان ملقى على وجهه على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف أعلنت منذ فبراير 2022، التعبئة العامة ومددتها بشكل متكرر فيما بعد.

المصدر: نوفوستي