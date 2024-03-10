محكمة أوكرانية تحكم بمصادرة شقة معلمة عجوز وسجنها بسبب "ميولها الانفصالية"

قالت قناة TSN الأوكرانية، إن إحدى المتقاعدات في فينيتسا فقدت شقتها بعد صدور حكم من المحكمة بحقها في قضية تتعلق بالنزعة الانفصالية، وذلك في حالة لا سابقة لها في تاريخ أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه وفقا لقرار المحكمة، تمت مصادرة مسكن وجميع ممتلكات المعلمة البالغة من العمر 80 عاما لدعمها روسيا، كما حكم على المتهمة بالسجن لمدة أربع سنوات.

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ووفقا لموقع Strana.ua، انتقدت هذه المتقاعدة السلطات الأوكرانية علنا، وتحدثت عن دعمها لروسيا.

ولحسن حظها، تتواجد المتقاعدة في الوقت الراهن في روسيا مع أقاربها، لذلك صدر الحكم غيابيا.

ونوهت القناة بأن التحقيق التحقيق في القضية تم من قبل جهاز الأمن الأوكراني.

في وقت سابق، أصدرت محكمة في أوكرانيا حكما غيابيا على دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالسجن لمدة 15 عاما.

وأوضحت المحكمة أن التهمة وجهت له على خلفية أمره بإجراء استفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا.

المصدر: تاس