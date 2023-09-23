فرار مذعور لفئة من النساء الأوكرانيات إلى الخارج

أشارت يلينا برودنيكوفا، رئيسة جمعية "فارما رادا"، إلى حدوث استقالات جماعية بين النساء الصيدلانيات ومغادرتهن لأوكرانيا على عجل قبيل إدراجهن في سجل الخاضعات لأداء الخدمة العسكرية.

وذكرت برودنيكوفا، في حديث لموقع Strana.ua، أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين، تسجيل ترك آلاف الصيادلة لوظائفهم على عجل في جميع أنحاء البلاد. وأضافت: "أصحاب الصيدليات في حالة ذعر: العاملات هناك يكتبن طلبات الاستقالة ويغادرن إلى أوروبا قبل إغلاق الحدود أمامهن. من سيعمل في الصيدليات لاحقا، هذا سؤال مفتوح، خاصة وأن هناك بالفعل أزمة حادة في هذا القطاع".

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ووفقا لها، بدأت النساء العاملات في قطاع الصيدلة مع بداية سبتمبر في كتابة خطابات الاستقالة، و"كثيرات منهن يجلسن بالفعل على حقائبهن، وبعضهن غادرن البلاد".

وقالت: "يتصل بي أصحاب الصيدليات في حالة من الذعر - فهم لا يعرفون ماذا سيفعلون لاحقا ومن سيعمل لديهم. وتسافر النساء الصيدلانيات من المناطق الغربية في أوكرانيا بشكل خاص إلى أوروبا بأعداد كبيرة".

في بداية سبتمبر، أعلن عن قرار تسجيل الطبيبات والصيدلانيات في أوكرانيا، في سجل الخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من أكتوبر.

المصدر: نوفوستي