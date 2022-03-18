القناة 12 الإسرائيلية: لاجئات أوكرانيات يتعرضن لابتزاز للعمل بـ"الدعارة" في إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شابات أوكرانيات وصلن إلى إسرائيل عبر مطار "بن غوريون"، أبلغن عن تعرضهن لمحاولات لإقناعهن بالعمل في "الدعارة" في إسرائيل.

وحسب القناة فإنه "في الأسابيع الأخيرة، ومنذ بدء المواجهة العسكرية في أوروبا، بدأ رجال إسرائيليون تداول نكات عبر "فيسبوك" حول النساء الأوكرانيات"، مشيرة إلى أن الشاب "ن" من سكان حيفا، نشر على صفحته في "فيسبوك" صورة له مع امرأتين وكتب عليها "جميل، أنا الآن استقبل أوكرانيتين اثنتين، في إسرائيل هناك المزيد ممن يبحثن عن بيت دافئ، من منكم يتبرع؟".

الشاب الإسرائيلي "أ" أيضا نشر تدوينة على "فيسبوك" يدعو من خلالها لاجئات من أوكرانيا كي يستضيفهن في منزله.

"القناة 12"

وفي السياق، قال ياهاف إيريز، المتحدث باسم المقر الرئيسي لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة: "نشعر بقلق بالغ إزاء وضع اللاجئين وحقيقة أنه سيكون هناك من يستغل ضعفهم. طالما كانت هناك صناعة جنسية، فسيتم استغلال النساء اللواتي يواجهن المحن".

وأكد أن "هناك بالفعل تقارير عن اختطاف نساء أوكرانيات من قبل المهربين عبر الحدود، وزيادة ظاهرة شراء العرائس من أوكرانيا، وتجنيد النساء الأوكرانيات للعمل في بيوت الدعارة في الدول الأوروبية مثل ألمانيا"، داعيا الجمهور العام في إسرائيل إلى "اليقظة".

المصدر: "القناة 12"