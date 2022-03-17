إسرائيل تعلن استقبال 11390 أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية

ذكرت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل أن 11390 أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل 22 يوما.

وأوضحت أن "هذه الأرقام تشمل أولئك المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة"، معلنة أن 258 مواطنا أوكرانيا منعوا من دخول إسرائيل.

هذا ويواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه "لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا" واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT