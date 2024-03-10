سقوط مسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في كورسك

سقطت طائرة بدون طيار أوكرانية على أراضي مستودع للنفط في مقاطعة كورسك الروسية اليوم الأحد، حسبما أفاد رومان ستاروفويت حاكم هذه المقاطعة المحاذية لحدود أوكرانيا.

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وكتب ستاروفويت عبر "تلغرام" صباح اليوم: "تم تشغيل الدفاعات الجوية في كورسك. وسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار واشتعلت فيها النيران على أراضي مستودع للنفط"، مضيفا أن فرق الإطفاء والطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وفي وقت سابق هذا الصباح أعلن ستاروفويت حالة "خطر صاروخي" في كورسك، داعيا السكان إلى الاحتماء، قبل أن يؤكد مقتل امرأة وإصابة زوجها بقصف أوكراني لإحدى قرى المقاطعة.

وكان ستاروفويت أشار إلى إتمام أعمال ترميم العيادة التي تضررت نتيجة سقوط مسيرة أوكرانية عليها فجر السبت، مضيفا أنها تعود للدوام المعتاد اعتبارا من اليوم الأحد.

المصدر: RT