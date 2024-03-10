وسائل إعلام أوكرانية تعترف بتدمير الجيش الروسي لمنظومة "باتريوت" الأمريكية

نشرت وكالة "يونيان" الأوكرانية منشورا على "تلغرام" اعترفت فيه بتدمير الجيش الروسي لمنظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "باتريوت".

وقالت الوكالة هناك احتمال كبير، بأن لديهم أول خسارة مؤكدة لقاذفات M901 من مجمع "إم آي إم-104 باتريوت" للدفاع الجوي.

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وذكرت الوكالة أنه تم تحديد موقع الضربة "على الفور تقريبا"، حيث يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من خط المواجهة.

وأشارت إلى أن "المحللين الأوكرانيين والروس" قد تعرفوا على كبائن شاحنات MAN التي تعمل كقواعد لمنظومات "باتريوت".

وصرح مصدر روسي مسؤول أمس السبت أن نظام الصواريخ الروسية "إسكندر" دمر منظومتين أمريكيتين من طراز "باتريوت" في بلدة بوكروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم لقطات لتدمير منظومة "إس-300" أوكرانية للدفاع الجوي في منطقة بلدة بوكروفسكي في دونيتسك، بضربة نفذها نظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية الروسية "إسكندر".

المصدر: نوفوستي