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تركيا.. حبس 6 متهمين ببيع معلومات للموساد

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تركيا.. حبس 6 متهمين ببيع معلومات للموساد
Legion-Media
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قررت محكمة تركية أمس الجمعة، حبس 6 أشخاص بتهمة بيع معلومات حصلوا عليها داخل تركيا إلى جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن محكمة صلح الجزاء الرابعة في اسطنبول قضت بحبس 6 أشخاص بعد انتهاء استجوابهم لدى النيابة العامة.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة ذاتها قررت الإفراج عن شخص واحد كان موقوفا مع المتهمين الـ6 مع فرض الرقابة القضائية عليه.

وفي 5 مارس أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح الموساد.

وتمت العملية بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن اسطنبول، حسبما نقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية.

المصدر: "الأناضول"

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