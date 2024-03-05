المخابرات التركية تعتقل 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات للموساد

اعتقلت الاستخبارات التركية بالتعاون مع مديرية الأمن في إسطنبول 7 أشخاص بتهمة جمع معلومات حساسة وبيعها للموساد الإسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي: "من خلال عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، من بينهم محقّق خاص، قاموا ببيع المعلومات حصلوا عليها، لجهاز الموساد الإسرائيلي (شبكة تجسس جديدة تعمل لصالح الموساد)".

وذكرت قناة تي أر تي الرسمية: "أنه من بين المعتقلين المشتبه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي المحقق الخاص المدعو حمزة طورهان أيبرك، وهو موظف حكومي سابق".

وأشارت إلى "أن المخابرات التركية علمت بأن المحقق الخاص أيبرك كان يجمع المعلومات عن أفراد وشركات في الشرق الأوسط متواجدين في تركيا ويقوم بتسريبها للموساد مقابل الحصول على المال".

وأوضحت أن: "المدعو أيبرك شكل فريقا يتضمن موظفين في مؤسسات حكومية مهمته تأمين المعلومات للموساد".

وبحسب "تي أر تي" قام الموساد الإسرائيلي عام 2019 بتدريب أيبرك في العاصمة الصربية بلغراد.

ولفتت إلى أن المحقق الخاص أيبرك، كان يقوم بملاحقة الأشخاص وتهديدهم إلى جانب تسريب المعلومات للموساد.

وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة عملياتها الأمنية ضد عملاء الموساد في تركيا، وذلك بعد تهديد إسرائيل باغتيال قادة حماس في تركيا وقطر ولبنان.

وحذر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في وقت سابق إسرائيل من العواقب الوخيمة جراء أنشطة التجسس على أراضي الجمهورية التركية.

المصدر: RT، سبوتنيك