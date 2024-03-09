مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية للحرس الوطني الأمريكي قرب حدود تكساس مع المكسيك (فيديو)

ذكر مسؤولون أمريكيون لقناة "فوكس نيوز" أن مروحية تقل 3 جنود من الحرس الوطني وآخر من حرس الحدود تحطمت يوم الجمعة قرب حدود تكساس مع المكسيك مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على متنها.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لقناة ABC بمصرع شخصين وإصابة آخر في تحطم مروحية هليكوبتر تابعة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية تكساس بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتفيد المعلومات بسقوط المروحية في لا جرولا، وهي بلدة حدودية تقع بالقرب من ريو غراندي في مقاطعة ستار.

وقال قاضي مقاطعة ستار، إيلوي فيرا، وهو أكبر مسؤول محلي في المقاطعة، إن الشخص الرابع في حالة حرجة.

وقالت مصادر إنفاذ القانون لشبكة "فوكس نيوز" إن جنود الحرس الوطني الثلاثة كانوا يعملون بناء على أوامر اتحادية بالنيابة عن وزارة الأمن الداخلي. وكانت المروحية تابعة للحرس الوطني في نيويورك من طراز "لاكوتا".

وفي يناير الماضي، تحطمت هليكوبتر تابعة لإدارة السلامة العامة في ولاية تكساس أثناء قيامها بمهمة دورية على طول حدود الولاية مع المكسيك، وفقدت السيطرة وتحطمت. وأصيب مساعد الطيار بجروح طفيفة في اليد ولحقت أضرار جسيمة بالمروحية.

المصدر: RT