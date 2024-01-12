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تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل كاليفورنيا

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تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل كاليفورنيا
Gettyimages.ru
مروحية MH-60R Seahawk
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أعلن متحدث باسم البحرية الأمريكية أن مروحية تابعة للبحرية تحطمت في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية، مؤكدا نجاة جميع أفراد الطاقم الستة.

وقال بيث تيتش من أسطول القوات الجوية البحرية في المحيط الهادئ، إن "المروحية MH-60R Seahawk تحطمت في مياه خليج سان دييغو بعد الساعة 6:30 مساء بقليل"، مبنيا أنه "بسبب طبيعة التدريب، كان هناك قارب أمان في الموقع، وتم نقل أفراد الطاقم إلى الشاطئ لإجراء تقييمات طبية".

وحسب الوسائل الإعلامية الأمريكية فإنه لا توجد معلومات حول طبيعة إصابات الطاقم، لكن مسؤولي البحرية أكدوا أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد حياتهم.

وكانت المروحية من سرب طائرات الهليكوبتر البحرية رقم 41. ويتمركز السرب البديل للأسطول في المحطة الجوية البحرية بالجزيرة الشمالية في شبه جزيرة كورونادو.

وتعد MH-60R Seahawk المروحية الرئيسية للبحرية المستخدمة في الحرب المضادة للغواصات، لكنها يمكنها أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك عمليات الاستطلاع والبحث والإنقاذ، وفقا لموقع البحرية.

المصدر: abc news

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