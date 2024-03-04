مدينة أمريكية على حافة كارثة أمنية في ظل غياب الشرطة

أشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس "على حافة الكارثة" حيث أدى النقص في عدد رجال الشرطة إلى عودة المدينة بمؤشرات الجريمة إلى معدلها قبل أكثر من 15 عاما.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن سكان أوستن أعربوا عن غضبهم إزاء النقص في عدد موظفي الشرطة وأوقات الاستجابة الطويل لمكالمات الطوارئ في أعقاب تصويت مجلس المدينة على وقف تمويل القسم في عام 2020.

وكشفت أنه في فبراير الماضي ترك جزء من المدينة بدون ضابط شرطة واحد لبضع ساعات بسبب النقص المستمر.

وقال رئيس جمعية شرطة أوستن مايكل بولوك، إن الانخفاض المطرد في السلامة العامة وضع المدينة على "حافة الكارثة"، محذرا من أن "المجالس والقيادات السابقة عملت بنشاط ضد ضباطنا وإدارتنا، الأمر الذي وضعنا الآن في أزمة توظيف متدهورة".

في العام الماضي، كان قسم الشرطة على وشك الانهيار بعد أن قدم 40 ضابطا أوراق تقاعد بعد تصويت مجلس المدينة بأغلبية 9 مقابل 2 لإلغاء عقد مدته أربع سنوات كانت المدينة قد وافقت عليه سابقا وبدلا من ذلك اتبع عقدا مدته عام واحد، وهو أمر رفضه مجلس نقابة الشرطة.

وتابع بولوك: "نتيجة لذلك، تراجع عدد الموظفين لدينا لمدة 15 عاما على الأقل، وفي الوقت نفسه تعاملنا مع نمو سكاني يزيد عن 250 ألف ساكن جديد، بينما أوضح المدعي العام أن استهداف الضباط وإطلاق سراح المجرمين هو أولويته – وليس السلامة العامة".

يذكر أن ولاية تكساس الواقعة على الحدود الجنوبية مع المكسيك تواجه أزمة كبير بسبب ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين الذين يعبرون حدود البلدين بصورة غير شرعية.

وفي يناير الماضي، قال مكتب غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس، إن سلطات الولاية أرسلت أكثر من 102 ألف شخص إلى أجزاء أخرى من الولايات المتحدة في إطار برنامج لنقل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

واتهم 25 حاكما جمهوريا من حكام الولايات الأمريكية الرئيس جو بايدن بعدم الرغبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: "نيويورك بوست"