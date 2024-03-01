بايدن وترامب يزوران الحدود الجنوبية ومواقع التواصل تقارن (فيديو)

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الحدود الجنوبية مع المكسيك، وقارنت مواقع التواصل بين بايدن الذي بالكاد كان قادرا على المشي، وحيوية ترامب الذي لوّح للمهاجرين.

وفي خطابات شبه متزامنة من ولاية تكساس، وصف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الأعداد القياسية للمعابر الحدودية بأنها "غزو جو بايدن"، وأبرز قائمة من الجرائم التي زعم أن المهاجرين ارتكبوها.

بدوره، حث الرئيس والمرشح الديمقراطي منافسه على العمل معه على حل القضية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتوجه إلى ترامب قائلا: "بدلا من ممارسة السياسة مع هذه القضية، انضم إلي، في مطالبة الكونغرس بتمرير مشروع قانون أمن الحدود هذا الذي وافق عليه الحزبان.. يمكننا أن نفعل ذلك معا".

JUST IN: Donald Trump and Joe Biden arrive at the border in Texas at the same time.



President Biden was seen shuffling along with Border Patrol agents who needed to slow down so he could keep up with them.



Trump met with Texas Governor Greg Abbott.



Biden was accompanied by… pic.twitter.com/1Y62DLRztS — Collin Rugg (@CollinRugg) February 29, 2024

وقد سلطت هذه اللحظة الضوء على ما يمكن أن يكون قضية فاصلة في الانتخابات الرئاسية بعد أقل من ثمانية أشهر، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين يلومون بايدن على العدد غير المسبوق من الدخول غير القانوني للمهاجرين.

🚨#BREAKING: Both President Joe Biden and Former President Trump has arrived at Southern Border in Texas



📌#Texas | #USA



Currently, both President Biden and former President Trump have arrived in Texas to visit the southern U.S.-Mexico border and address the ongoing migrant… pic.twitter.com/TAofInY8LK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 29, 2024

وقالت قناة "فوكس نيوز" إن بايدن زار أقل البلدات ازدحاما بالمهاجرين، بينما ترامب ذهب "إيغل باس" إلى وسط الفوضى التي تشهدها الحدود.

وسخرت اللجنة الوطنية الجمهورية في منشور عبر منصة "إكس" من بايدن معلقة على الزيارة بالقول: "يبدو بايدن مرتبكا للغاية عندما يبدأ زيارته المصممة بعناية حيث يتنقل على طول منطقة مهجورة من الحدود مع عدم وجود أجانب غير شرعيين في الأفق".

Biden looks very confused as he begins his highly choreographed visit — shuffling along a desolate stretch of the border with no illegal aliens in sight pic.twitter.com/cpyBNk6wLo — RNC Research (@RNCResearch) February 29, 2024

أما ترامب الذي هاجم مرارا وبشراسة دخول المهاجرين إلى بلاده، ظهر في مقطع فيديو وهو يلوح بيده لهم ويحييهم.

فيما التفت لاحقا مخاطبا أحد مرافقيه، وقال:" إنهم يحبون ترامب.. هل تصدق؟!".

بينما سمع صوت من الطرق المقابل للحدود ينادي "ترامب.. ترامب".

WATCH: Trump waves to Mexicans standing across the border: "They like Trump, can you believe it!' pic.twitter.com/LkEJ6S9bSD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 29, 2024

وعلقت إحداهن عبر منصة "إكس" على الزيارتين قائلة: "ترامب ذهب لنقاط العبور الساخنة. بايدن سيذهب إلى المناطق الباردة".

Trump is going to illegal crossing hot spots.



Biden is going to cold zones.



The Border Patrol Union doesn’t want any part of Biden’s “visit”. pic.twitter.com/tr9JGjgNbv — Spitfire (@DogRightGirl) February 29, 2024

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي، وصل موكب كبير من السيارات كان على متنه مؤيدين لترامب للاحتجاج على زيارة بايدن.

Wow, A Massive Pro-Trump car caravan showed up to protest Biden at his border visit. 🥳🥳🥳



Texas is Trump country! pic.twitter.com/QjlkH9rUqy — Freedom 🇺🇸🦅 (@PU28453638) February 29, 2024

المصدر: RT