مصدر أمريكي: حملة بايدن تتغاضى عن أهمية ملف المهاجرين بالنسبة للأمريكيين

قال روبرت فيتالو رئيس إدارة الهجرة والجمارك وحرس الحدود الأمريكي السابق إن حملة بايدن الرئاسية تدرك أن أزمة الهجرة أصبحت المشكلة الرئيسية للأمريكيين، وتواصل تغاضيها عن ذلك.

وقال المسؤول معلقا على تأثير الهجرة "الآن يعلمون أن هذه (الهجرة ) هي القضية رقم واحد في أذهان الناخبين.. لذا حصل بايدن على أدنى تصنيف. وتسستمر حملته بنفس النهج".

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وأضاف أن استطلاعات الرأي تؤكد أولوية مشكلة الهجرة بالنسبة للأمريكيين مقارنة بالقضايا الأخرى.

وتشهد الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد. كما تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث عندما كان بايدن يرأس الولايات المتحدة.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا داخليا في الولايات المتحدة على خلفية أزمة الحدود، بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بناء على طلب من الإدارة، بإزالة سياج الأسلاك الشائكة الذي أقامته سلطات تكساس على طول الحدود مع المكسيك.

واتهم 25 حاكما جمهوريا من حكام الولايات الأميركية الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الرغبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأعلنوا تضامنهم مع سلطات تكساس.

المصدر: نوفوستي