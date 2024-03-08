مصدر هولندي يتحدث عن صراع أوروبي أمريكي يعرقل تعيين أمين عام جديد لـ "الناتو"

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية نقلا عن مصادر في بروكسل والولايات المتحدة بأن تعيين أمين عام جديد لحلف "الناتو" سيستغرق وقتا أطول من المتوقع.

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته "مرشح قوي لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو""، وكان من المتوقع نهاية الشهر الماضي أن يتم تعيينه سريعا. ولكن هنغاريا قالت إنها لن تدعم ترشيح روته لهذا المنصب. كما تخطط رومانيا أيضا لطرح مرشحها لمنصب الأمين العام، وهو الرئيس الحالي للبلاد، كلاوس يوهانيس.

إقرأ المزيد

وذكرت المصادر أنه على خلفية ذلك فإنه من المرجح الآن أن يستغرق تعيين أمين عام جديد لحلف "الناتو" وقتا أطول.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" أن ثلثي دول "الناتو"، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ترشيح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام الجديد للمنظمة، ومن أجل اتخاذ القرار، هناك حاجة إلى الإجماع،

وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمها لروته، في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام رومانية عن مصادر حكومية، نية بوخارست اقتراح مرشحها، الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس.

المصدر: نوفوستي