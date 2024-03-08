أحد أعضاء المفوضية الأوروبية يعارض تمديد صلاحيات فون دير لاين

أعلن مفوض السوق الداخلية تييري بريتون، في بيان على شبكة X، معارضته للتمديد لأورسولا فون دير لاين في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية.

وشكك المفوض المذكور كذلك في قدرة حزب الشعب الأوروبي وهو الأكبر في البرلمان الأوروبي، على "حكم" أوروبا خمس سنوات أخرى. يوم أمس دعم مؤتمر هذا الحزب في بوخارست، من الناحية الفنية ترشيح الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، فون دير لاين لولاية ثانية حتى عام 2029.

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لكن وكما لاحظ الصحفيون الأوروبيون لاحقا، فشلت فون دير لاين في الحصول على الدعم في حزبها: من بين 801 مندوب كان لهم حق التصويت في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، شارك 499 مندوبا فقط في التصويت على ترشيح فون دير لاين (ورفض 302 مندوب التصويت). وخلال ذلك من بين 499 مندوبا المشاركين في التصويت، صوت ضدها 89 شخصا وامتنع 10 عن التصويت. وهكذا، من بين 801 مندوب، دعم 400 مندوب فقط ترشيح فون دير لاين. وهو ما وصفته وسائل الإعلام الأوروبية بالفشل الذريع.

وقال بريتون: "على الرغم من صفاتها، خسرت أورسولا فون دير لاين التصويت في حزبها. والسؤال الحقيقي الآن هو ما إذا كان من الممكن أن يعهد حكم أوروبا إلى حزب الشعب الأوروبي لمدة خمس سنوات أخرى؟ لا يبدو أن حزب الشعب الأوروبي نفسه يثق في مرشحته".

وفي الوقت نفسه، ذكرت المفوضية الأوروبية، في تعليقها على هذا البيان الذي أدلى به المفوض الأوروبي المذكور، أن أعضاء المفوضية الأوروبية "لهم الحق في التعبير عن آرائهم الخاصة".

المصدر: نوفوستي