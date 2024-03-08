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كندا.. إزالة نصب تذكاري لجنود فرقة "غاليتسيا" النازية الأوكرانية (فيديو)

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كندا.. إزالة نصب تذكاري لجنود فرقة
Toronto Star
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإزالة النصب التذكاري لفرقة "غاليسيا" الأوكرانية التابعة لقوات "إس إس" النازية إبان الحرب العالمية الثانية، من مقبرة في مدينة أوكفيل الكندية.

وطالب ناشطون وصحفيون مرارا بإزالة هذا النصب الذي أقيم في المقبرة الأوكرانية في المدينة عام 1988، وبعد تعرضه لاعتداء في يونيو 2020 عندما كتبت عليه عبارة "نصب تذكاري للمحاربين النازيين"، وقع نحو 850 شخصا على عريضة تدعو لإزالته.

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وفي وقت سابق قال عمدة أوكفيل روب بيرتون، إنه يشعر "بالاشمئزاز" بسبب وجود مثل هذا النصب في مدينته، ​​لكن القوانين المحلية لا تسمح بإزالته.

وعادت قضية إزالة النصب إلى الواجهة مجددا بعد فضيحة تكريم المحارب القديم في "غاليسيا" ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي في سبتمبر 2023.

وفي تلك الأيام وصفت صحيفة "تورنتو ستار" النصب التذكاري في أوكفيل بأنه "وصمة عار وصفعة على وجه اليهود الكنديين" و"بصاق على قبر كل محارب قديم كندي"، قبل أن تقرر إدارة المقبرة في نهاية العام الماضي إزالة النصب المثير للجدل.

المصدر: RT

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