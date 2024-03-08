"الغارديان" تستبعد صمود أوكرانيا دون مساعدة الغرب

أعربت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلا عن عسكريين بالقوات الأوكرانية، عن استبعادها لاحتمال صمود هذه القوات واستمرارها في القتال ضد روسيا دون مساعدة الغرب.

ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين الأوكرانيين قوله: "يتفوق الروس في كافة الأسلحة والمعدات. لديهم أعداد أكثر في الدبابات والمدفعية والطائرات وعناصر الجيش. كل ما لدينا أقل من ذلك بكثير. لقد استعدوا طويلا لخوض هذا الصراع. للأسف نحن لم نفعل هذا. لا يمكننا البقاء والصمود إلا إذا جاء الغرب لمساعدتنا وأعطانا المزيد من الأسلحة".

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كما اشتكى العسكري الأوكراني، من أنه بعد اكتشاف المواقع الأوكرانية، تقوم القوات الروسية بقصفها على الفور، وإسقاط قنابل FAB-500 الجوية عليها.

وفي أوائل فبراير، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن خسائر أوكرانيا في يناير تجاوزت 23 ألف شخص.

وذكر الوزير أن نظام كييف يرمي ما تبقى من احتياطياته في المعركة، ويقوم على عجل بالتعبئة القسرية لمنع انهيار دفاعات الجيش الأوكراني. وفي الوقت نفسه، تتقدم الوحدات الروسية وتوسع مناطق سيطرتها.

المصدر: نوفوستي