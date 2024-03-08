كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، على شبكة التواصل الاجتماعي Х، أن استقالة فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي، تشير إلى نهاية وشيكة للصراع في أوكرانيا.

وأضاف: "هذه علامة واضحة على أن الصراع بالوكالة، الذي تديره الولايات المتحدة في أوكرانيا بات يقترب من نهايته. لقد فازت روسيا وخسر الغرب".

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وشدد الخبير على أن مشروع نولاند الأوكراني فشل وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة كما أدى إلى تدمير هذه الدولة.

وأكد دوتكوم على أن الجميع سيتذكرون فيكتوريا نولاند، باعتبارها الشخص الذي أشرف على تنظيم الانقلاب في أوكرانيا عام 2014.

وقال: "وها هي الجرذان تفر من السفينة الغارقة. لقد كسبت فيكي وزوجها المروج للحرب الملايين من الحرب الأمريكية بالوكالة في أوكرانيا".

يوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن نائبته نولاند أبلغته بنيتها الاستقالة خلال الأسابيع المقبلة.

The rat is leaving the sinking ship.



Victoria Nuland’s Ukraine project has utterly failed and the shadow President of Ukraine resigns from the US Govt in disgrace. She will be remembered as the coup manager, proxy war aficionado, NordStream plotter and “Fuck the EU” lunatic who… — Kim Dotcom (@KimDotcom) March 5, 2024

وبذلك تنهي فيكتوريا نولاند، التي تعتبر المهندسة الرئيسية للمسار المناهض لروسيا والسياسة الأوكرانية في الدبلوماسية الأمريكية، مسيرة استمرت 35 عاما. واشتهرت هذه السيدة بمشاركتها الفعالة في أحداث الميدان الأوروبي في كييف.

المصدر: نوفوستي