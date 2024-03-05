زاخاروفا: ببساطة نولاند قررت الاستقالة بسبب فشل المسار المناهض لروسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند الاستقالة يعود إلى فشل المسار المناهض لروسيا في الإدارة الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "لن يخبروك بالسبب، لكن الأمر بسيط: فشل المسار المناهض لروسيا في إدارة بايدن. إن رهاب الروس (الروسوفوبيا)، الذي اقترحته فيكتوريا نولاند، باعتباره المفهوم الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، يجر الديمقراطيين إلى القاع مثل الحجر".

وأرفقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية صورة لنولاند ومعها شمعة خلال زيارة لكنيسة في أوديسا عام 2014، وأضافت: "بالمناسبة، نضع الشموع في الكنائس الأرثوذكسية، إذا كنت تريد الذهاب فجأة إلى الدير للتكفير عن خطاياك، لنتحدث بكلمة طيبة".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن نائبته فيكتوريا نولاند، أخطرته بنيتها الاستقالة خلال الأسابيع المقبلة، وقالت نولاند، في نهاية فبراير الماضي، إن روسيا بتوجهاتها الحالية لم تعد الدولة التي ترغب الولايات المتحدة بالتعامل معها.

وأضافت في حديث لشبكة "سي إن إن": "بصراحة هذه ليست روسيا التي أردناها، نحن أردنا شريكا أوروبيا ذا توجهات غربية".

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في أضعف حالاتها هذه الأيام.

وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

المصدر: RT