قائد سابق بالجيش السويدي يؤكد عجز أوكرانيا عن إنهاء النزاع عسكريا

قال القائد العام السابق للقوات المسلحة السويدية يوهان هيديرستيدت، في مقابلة مع صحيفة Svenska Dagbladet، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء الصراع بالوسائل العسكرية.

وأضاف: "لا أرى حلا عسكريا لهذا الصراع. القول إن زيادة توريد بطاريات المدفعية وقذائفها ستنقذ أوكرانيا، هو ضرب من الخيال".

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ولفت القائد السابق بالجيش السويدي، الانتباه إلى الوتيرة القوية لتطور المجمع الصناعي العسكري الروسي، والذي وفقا له، لا تستطيع أوكرانيا مجاراته حتى مع زيادة الإمدادات من الغرب بمقدار ثلاثة أضعاف.

وخلص هيدرستيدت إلى أن "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد لا يصدق من أنظمة الأسلحة بعيدة المدى لمحاربة الأهداف البرية والجوية، والمركبات المدرعة، ومركبات إزالة الألغام، بالإضافة إلى ما يصل إلى 500 ألف جندي على خط المواجهة".

يشار إلى أن الجانب الروسي، أعلن مرات عديدة أن المساعدات العسكرية الغربية لن تنقذ أوكرانيا، ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وتشدد روسيا على أن نقل الأسلحة لأوكرانيا، سيصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي